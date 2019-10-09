ФСБ России объявила о пресечении деятельности группировки, которая финансировалатеррористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство» под видом благотворительности.

Группировка действовала в России, ее конспиративный центр управления находился в Кабардино-Балкарии. По данным ФСБ, участники группы собрали более шести миллионов рублей, которые перевели в Сирию, передает портал «Meduza».

В организацию входили более 100 сторонников идеи «всемирного халифата», в том числе боевики, участвовавшие в нападении на Нальчик в 2005 году, отметили в ФСБ.

Силовики задержали двоих человек, подозреваемых в причастности к финансированию террористов. В Следственном комитете уточнили, что задержаны 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра.

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