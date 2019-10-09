Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен деятельностью министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, в частности, по урегулированию карабахскому вопросу и работы с российской стороной.

Об этом пишет ереванская газета «Паст».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября, на заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что вопреки относительному спокойствию на линии соприкосновения Армении и Азербайджана, переговорный процесс снять с «тормозов» не получается.

Как пишет газета, Пашинян зол из-за неожиданного и жесткого заявления Лаврова про Карабах. В связи с этим, Пашинян считает, что Мнацаканян не выполнил должным образом свою работу и не объяснил российской стороне значение его заявления, не представил позицию армянской стороны «, – пишет издание.

Minval.az