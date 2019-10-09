Дестабилизация ситуации в Молдове, отравление торговца оружием в Болгарии, сорванный государственный переворот в Черногории, попытка убийства бывшего российского шпиона в Великобритании – все это ряд акций сверхсекретной группы российской разведки, направленной на дестабилизацию Европы. К такому выводу пришли силовики на Западе, пишет издание The Times (перевод — belsat.eu) .

Издание сообщает, что наиболее важные операция проводит специальное элитное подразделение внутри российской разведывательной системы. Подразделение называется Unit 29155, в нем служат военные, квалифицированные в подрывной деятельности, саботаже и убийствах.

Примечательно, что разведчики из этого подразделения действовали последние десять лет, но обнаружили их на Западе только сейчас.

Западные спецслужбы впервые идентифицировали подразделение после неудачного переворота 2016 года в Черногории. Но окончательно поняли ситуацию только после отравления в марте 2018 года Сергея Скрипаля, бывшего офицера российской разведки.

«Это подразделение ГРУ, которое активно действовало в течение многих лет по всей Европе. Это было неожиданностью, что российское ГРУ, эта часть, чувствует себя свободно и осуществляет вредоносную деятельность в дружественных странах. Это был шок», – рассказал на условиях анонимности сотрудник Европейской службы безопасности.

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