Объекты «Лукойла», размещённые за пределами России, хорошо защищены от потенциальных атак. Заявление об этом сделал Вагит Алекперов, глава корпорации. Таким образом он прокомментировал нападения на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, совершённые с применением беспилотников. Что касается инфраструктуры «Лукойла», которая расположена на территории России, то риск подобных атак на неё исключён, цитирует Алекперова российский интернет-портал globalmsk.ru.

«Производственные объекты размещены далеко от границ РФ и хорошо защищены. На территории страны нападения невозможны», — проинформировал глава корпорации.

Инциденты, подобные тем, которые произошли в Саудовской Аравии, не дают какого-либо преимущества ни одному отраслевому игроку, считает Алекперов. Он пояснил: после атак на нефтеперерабатывающие площадки рынок достаточно быстро стабилизировался. В настоящее время дефицит нефти в мире отсутствует. Дело в том, что восстановление технологий осуществляется интенсивными темпами, а запасы «чёрного золота», которые есть сейчас в разных государствах, довольно велики. Это и позволило быстро добиться восстановления стабильных значений стоимости нефти, считает Вагит Алекперов.

Minval.az