Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп не постеснялся называть вещи своими именами, когда пообещал разрушить экономику Турции. Об этом она написала в фейсбуке.

До этого Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если страна не будет присматривать за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство».

По мнению Захарова, Трамп первый из американских лидеров, кто сказал, как есть прямо и без стеснений.

»[Трамп] не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», — заключила Захарова.



Minval.az