Супруги Олег и Инна Солнышкины из Азербайджана назвали дочь Россией из-за теплых чувств к родине. Дома девочку называют Русей.

«Почему мы решили назвать дочь Россией, поймет только тот, кто занимался оформлением российского гражданства», — цитирует Солнышкина сайт «Подмосковье сегодня». По его словам, его семье пришлось пройти много этапов при оформлении российских паспортов. Он отметил, что получил гражданство еще в 2016 году, а жена до сих пор является гражданкой Азербайджана.

Солнышкин рассказал журналистам, что Россия дала ему гораздо больше, чем родина. В Орехово-Зуево семья получила социальную поддержку, медицину и новое жилье. Супруги полагают, что Россию в школе точно не станут обижать.

О том, что родилась еще одна Россия, стало известно 4 октября. Родители являются выходцами из Азербайджана, который раньше входил в состав СССР.

Minval.az