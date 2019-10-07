Специалисты NASA создали трехмерную карту Луны — CGI Moon Kit. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

Материалы для интерактивной карты ученые получили с помощью межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Она делала снимки и собирала информацию о Луне более 10 лет.

Находясь на орбите спутника, аппарат запечатлел практически всю видимую поверхность Луны. Рельеф космического тела изучили с помощью лазерного высотомера, показывающего перепады высот.

3D-карту Луны создал работник NASA из штата Мэриленд — Эрни Райт из студии. Данные космического аппарата он собрал в карту смещения, получив трехмерную модель.

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