Госсекретарь США Майк Помпео назвал разумным и ответственным требование американской администрации к руководству Украины о проведении расследования фактов коррупции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press (АР).

«Мы точно знаем, что мы там (в Украине) делаем. Мы пытаемся сформировать обстановку, при которой не будет коррумпированного правительства», — говорится в заявлении Помпео журналистам в рамках визита в Грецию.

Госсекретарь отметил: «Мы хотим убедиться, что они (украинцы) не вмешались в наши выборы в 2016 году. Мы хотим быть уверенными, что если мы поставляем ракетные системы Javelin — то, что предыдущая администрация отказалась делать — то мы поставляем их правительству, которое действует правильно и будет использовать эти деньги на те цели, о которых оно заявляет».

В частности, отмечается, что это расследование может касаться Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который входил в состав директоров украинской энергетической компании «Бурисма», а также возможного вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Помпео назвал это расследование необходимым для борьбы с взяточничеством, обеспечения надлежащего расходования американской помощи и защиты американской демократии.

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