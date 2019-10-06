Снизить риск развития рака можно благодаря правильно подобранным продуктам питания, уверены ученые. Портал «Медикфорум» со ссылкой на зарубежные исследования опубликовал список из шести полезных в борьбе с онкологией продуктов.

В него вошли семена чиа, богатые кемпферолом, кверцетином и хлорогеновой кислотой. Эти элементы часто используются в препаратах для профилактики рака.

Также добавить в рацион специалисты рекомендуют красный виноград. Его кожура содержит такие мощные антиоксидантны, как антоцианы и катехины. Первые способны подавлять активность свободных радикалов в организме, предотвращая окисление и разрушение клеток организма.

Кроме того, снизить риск развития рака могут артишоки и грецкие орехи, богатые альфа-линолевой кислотой, которая помогает бороться с развитием опухолей в толстом кишечнике.

Добавить в рацион стоит и брюссельскую капусту. Входящие в ее состав элементы положительно влияют на состояние легких, печени, толстого кишечника и мочевого пузыря, предотвращая появление злокачественных образований.

Положительно влияет на предотвращение рака и черника. Специалисты отмечают ее способность повышать уязвимость злокачественных клеток к лучевой терапии.

Minval.az