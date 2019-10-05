Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик скоро освободят, она должна была дать пояснения по ряду вопросов, заявил посол Ирана Мехди Санаи на встрече в МИД РФ с замглавы МИД России Игорем Моргуловым.

«4 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов пригласил посла Ирана в Москве М.Санаи в МИД России для прояснения обстоятельств задержания в Тегеране гражданки Российской Федерации Ю.Юзик. М.Санаи подтвердил, что Ю.Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена», — говорится в сообщении МИД России, которое приводит «Интерфакс».

Minval.az