В Великобритании россиянин в суде признался в убийстве родителей.

Как пишет Daily Mail, 48-летний россиянин с двойным гражданством РФ и Новой Зеландии Сергей Кудрявцев признался в убийстве 68-летней матери и 69-летнего отца.

Специалист по визуальным эффектам, работавший на съемках «Властелина колец» сознался, что поссорился со своими родителями по поводу ухода за своей собакой мастифом Энцо. По его словам, он злился на родителей за то, что они оставили окна открытыми, а сквозняки могли навредить собаке.

Родители были найдены мертвыми через три дня после того, как Кудрявцев связался с полицией.

Заседание суда отложено для вынесения приговора 11 октября.

Minval.az