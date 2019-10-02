В Мозамбик прибыла группа российских наемников и военная техника, чтобы помочь правительству африканской страны бороться с джихадистами, сообщает РБК со ссылкой на The Times.

Речь, по данным издания, идет о группе из 200 военных из ЧВК Вагнера. Вместе с ними в Мозамбик прибыли три ударных вертолета. Россияне должны будут обеспечить учебную и боевую поддержку в провинции Кабо-Дельгадо, особенно пострадавшей от боевиков, пишет издание. За последние два года в регионе боевики сожгли несколько деревень, обезглавили сотни людей, многих изгнали из своих домов.

По информации Times, ЧВК Вагнера выиграла в конкуренции за контракт с Мозамбиком у проекта, принадлежащего Эрику Принсу, основателю американской частной охранной компании Blackwater.

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