На расширенном заседании кабинета министров Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов уволил министра внутренних дел Искандера Муликова. Заслушав отчет генпрокурора Батыра Атдаева, который рассказал о злоупотреблениях Муликова, Бердымухамедов объявил об увольнении главы МВД и выгнал его из зала заседания.

Экс-министра разжаловали в майоры и лишил всех государственных наград, сообщает Радио Азатлык.

На должность министра внутренних дел назначили Мамметхана Чакыева, занимавшего пост зампредседателя кабинета министров.

Ранее Радио сообщило об аресте водителя министра внутренних дел Максата Аманова. По информации издания, увольнение высокопоставленного чиновника и его водителя связано с недавними арестами крупного ашхабадского бизнесмена Чары Кулова и бывшего министра торговли внешнеэкономических связей Амандурды Ишанова.

В бизнес интересы Муликова входили несколько ресторанов, кафе и магазинов в Ашхабаде. Ресторан «Океан», кафе «Айпери», кафе «Турецкие блюда» конфискованы.

Источники Азатлыка выразили мнение, что зачистка в системе МВД является результатом борьбы между Искандером Муликовым и другой влиятельной фигурой силовых структур Туркменистана – Министром национальной безопасности Яйлымом Бердиевым.

По данным источников Радио Азатлык,​ Муликов имеет влиятельного покровителя из числа близких родственников президента Туркменистана, что позволило оставаться на посту министра внутренних дольше всех своих предшественников.

Муликов занимал эту должность с мая 2009 года.

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