Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Азербайджана в этой стране Дурсуном Гасановым, сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между министерствами обороны Грузии и Азербайджана, а также вопросы региональной безопасности.

Помимо военного сотрудничества с Азербайджаном, И.Гарибашвили коснулся формата грузино-азербайджано-турецкого сотрудничества в этой области.

Министр также рассказал о сотрудничестве и обмене опытом с Азербайджаном в области военного образования.

На встрече также присутствовал военный атташе Азербайджана в Грузии полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов.

Minval.az