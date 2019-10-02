В Сирии состоялись испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей».

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороне России и в военно-промышленном комплексе.

Как отмечается, тестирование системы прошло успешно.

Сообщается, что во время испытания системы обнаружили ряд неполадок в работе техники, которые оперативно удалось исправить.

«Сирия хорошо подходит для таких испытаний — там всегда жарко, много пыли», — прокомментировал прошедшие тесты системы С-500 бывший заместитель командующего ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал- лейтенант Айтеч Бижев.

По его словам, такой режим работы и жесткие климатические условия помогают найти недостатки, которые затем обобщаются, фиксируются и устраняются.

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