Президент Ирана Хасан Роухани на заседании Высшего Евразийского экономического совета пригласил инвесторов из стран ЕАЭС инвестировать в Исламскую Республику. По его словам, Тегеран готов предоставить им широкие льготы.

«Рад, что была предоставлена историческая возможность принять участие в большом заседании Высшего Евразийского экономического совета. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность премьер-министру Армении за организацию этого важного мероприятия и достойное гостеприимство», — сказал Роухани.

Он обрушился с критикой на Вашингтон и осудил санкционную политику США, заявив о необходимости сохранения обязательств в рамках «ядерной сделки».

Роухани пригласил все страны, на которых отразилась создавшаяся в Ормузском проливе и Персидском заливе ситуация объединиться в «коалицию надежды» или «Ормузскую мирную инициативу».

Что касается подписания Соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, то оно, по его словам, выражает твердую политическую волю Ирана по развитию регионального и многостороннего торгово-экономического сотрудничества.

«Географическое положение Ирана позволяет осуществлять транзит из Европы в Азию, с запада на восток, с севера на юг. Мы стремимся использовать эту возможность для стабильного развития страны и экономической интеграции других государств», — отметил Роухани, слова которого приводит «Спутник».

ЕАЭС, по его словам, может реализовать свои возможности, если будет двигаться к сближению в стратегической сфере транспорта.

«Поэтому предлагается, чтобы страны Союза разрабатывали стратегию облегчения транзита посредством внедрения разумных решений и уменьшения барьеров до минимального уровня», — сказал Роухани.

Тегеран, по его словам, готов предложить широкий спектр возможностей и льгот в зонах свободной торговли и промышленности и в специальных экономических зонах – в особенности на юге и севере.

«В связи с этим я приглашаю инвесторов ЕАЭС использовать вышеупомянутые возможности и льготы», — отметил Роухани.

Он предложил создать специальную рабочую группу для реализации совместных инвестиционных возможностей.

Minval.az