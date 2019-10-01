Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с успешным председательством в ЕАЭС, подчеркнув важность достигнутых на саммите в Ереване договоренностей.

Лидеры двух стран провели встречу в гостинице «Двин» в Ереване, где от имени главы армянского правительства состоялся торжественный прием.

«Хочу поздравить вас с результатами саммита в Ереване, они действительно хорошие. И с точки зрения развития связей с нашими партнерами из третьих стран, и, что не менее важно, а может и важнее – то, что не было ни одного сбоя. Наоборот, достигнуты все договоренности в рамках Организации. Вы – тот человек, который приложил максимум усилий для такой результативной работы. Я вас не только поздравляю, но и хочу поблагодарить», — отметил Владимир Путин (цитата по «Спутнику»).

Российский лидер в очередной раз подтвердил стратегический характер армяно-российских отношений, обратив внимание на то, что они закреплены событиями не только последних лет, а вековой историей.

Minval.az