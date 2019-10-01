Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласилась с предложением спецпредставителя ОБСЕ на минских переговорах Мартина Сайдика и подписала «формулу Штайнмайера», которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений. Об этом глава Украинского государства сказал 1 октября на экстренном брифинге в Киеве, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита «Нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все», – заявил Зеленский.

По словам президента, положения «формулы Штайнмайера» заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.

«Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть», – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что закон об особом статусе ОРДЛО действует до 31 декабря 2019 года, поэтому нужно принять новый закон.

«В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Именно поэтому нет и никогда не будет никакой капитуляции», – сказал глава государства.

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