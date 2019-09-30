Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.

«Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна», — заявил Зеленский журналистам (цитата по Reuters).

В то же время он сказал, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать любые случаи нарушения украинских законов.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне разворачивающегося в США скандала, где президента Дональда Трампа обвиняют в том, что он оказывал давление на Зеленского, добиваясь проведения расследования против Хантера Байдена. Последний является сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года.

Minval.az