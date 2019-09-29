В американском штате Флорида щенок питбуля ценой своей жизни спас двух детей от ядовитой змеи.

Восьмимесячный щенок по кличке Зевс пожертвовал собой, чтобы спасти двух мальчиков, которые чистили его миску для воды во дворе дома. В этот момент к ним незаметно подползла ядовитая коралловая змея, передает РИА Новости.

Пес заметил опасность и бросился на змею, оторвав ей голову, однако та в ходе схватки успела несколько раз его укусить. Зевса немедленно доставили в клинику, однако ветеринарам не удалось спасти ему жизнь.

Родители мальчиков описали щенка как «самого преданного пса» и отметили, что их сыновья обязаны ему жизнью.



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