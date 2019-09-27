Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Нью-Йорке обсудили широкий круг вопросов, в том числе, состояние двусторонних отношений.

Как передает РИА Новости, согласно сообщению МИД России, на полях Генассамблеи ООН главы внешнеполитических ведомств поговорили о перспективах по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, вокруг Украины, регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что «Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга».

Российский министр указал Помпео на «тщетность попыток санкционного и любого иного давления» на Москву. Это лишь подрывает «перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность».

Помимо этого, Лавров обратил внимание госсекретаря на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Встреча Лаврова и Помпео продолжалась чуть менее часа, она прошла в закрытом для прессы режиме.

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