Министерство иностранных дел Киргизии вызвало российского советника-посланника из-за заявления телеведущего Андрея Малахова в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

В сообщении говорится, что 24 сентября Андрей Малахов «некорректно высказался» о гражданине Киргизии Исламбеке Акбарове. В июне он попал в аварию в Москве — в его автомобиль на полном ходу врезался мотоцикл, за рулем которого находился 25-летний сын бизнесмена Александр Маругов, он погиб.

В своей программе Малахов предположил, что Акбаров специально устроил аварию за деньги, так как в республике низкий уровень зарплат.

Представитель МИД Киргизии выразил озабоченность из-за высказываний журналистов «в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства».

Посольство России в Киргизии также осудило ведущего. «Малахов — не наш герой», — говорится в сообщении.

Minval.az