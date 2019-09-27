С 1 октября текущего года в Узбекистане банкоматы прекратят выдавать наличную иностранную валюту. Об этом сообщили в пресс-службе АИКБ «Ипак Йули».

«Настоящим напоминаем о том, что резиденты Республики Узбекистан имеют возможность беспрепятственно получать наличную иностранную валюту с международных пластиковых карт в кассах отделений банка «Ипак Йули», – говорится в сообщении банка. – Вместе с этим сообщаем вам о том, что с 1 октября текущего года все банкоматы банка, обслуживающие карты международных платежных систем (VISA, MasterCard и UnionPay) будут выдавать наличность с карт МПС (включая карты, эмитированные банком «Ипак Йули») исключительно в национальной валюте».

Также стало известно, что с 24 сентября некоторые банкоматы начали выдавать только наличность в национальной валюте. При этом банкоматы продолжат принимать банкноты в долларах США для обмена наличности и пополнения международных пластиковых карт, эмитированных банком.

«С 1 октября снятие наличных долларов для резидентов во всех банкоматах республики, а не только нашего банка будет осуществляться в вышеуказанном порядке, нерезиденты смогут снимать деньги только в национальной валюте. В настоящее время наш банк уже начал перенастройку программного обеспечения банкоматов», – сказали в АИКБ «Ипак Йули».

Возникает естественный вопрос. Что будет с узбекистанцами, которые активно пользовались услугами онлайн конвертации и имеют банковскую карту Visa?

По данным пресс-службы банка, резиденты могут конвертировать в мобильном приложении и снимать наличные доллары в кассах банка. При этом гражданин должен иметь при себе пластиковую карту с иностранной валютой и паспорт.

Как сообщили Kun.uz в Центральном банке, в первую очередь эти меры принимаются в целях борьбы с легализацией доходов полученных преступным путем.

«В любой нормальной стране, даже в соседних странах, через банкоматы можно снять только национальную валюту. Центральный банк действительно направил соответствующее письмо с поручением всем банкам страны. Узбекистанцы не смогут снять наличную валюту в банкоматах, но это будет возможно сделать в самом банке через кассу, показав паспорт», — отметил представитель ЦБ.

Сотрудники Kun.u связались с другими банками (Капиталбанк, Давр банк и Алокабанк). Как оказалось, они до сих пор не располагают информацией о новых правилах. В частности, в АК «Алокабанк» отметили, что о каких-либо ограничениях им не сообщали.

Minval.az