Газета «Жаманак» пишет, что решение властей Армении об открытии посольства в Израиле вызвало серьезное недовольство в армянских общинах Ближнего Востока, особенно в таких странах как Ливан и Сирия, а также Иран, которые фактически находятся в состоянии войны с Израилем.

«Армянские общины этих стран обеспокоены тем, что установление дипломатических отношений с Израилем может изменить позитивное отношение властей этих стран к армянским общинам. Сейчас местные армянские партии и общинные организации проводят совещания, чтобы решить, как отреагировать на новую реальность», — пишет газета.

Minval.az