Правительство России безвозмездно выделит Армении около 20 миллионов долларов на реализацию гуманитарных программ.

Как сообщает местный Sputnik, содействие будет оказано в рамках программ ООН.

До 18 миллионов долларов будет выделено через Фонд Всемирной продовольственной программы ООН для «налаживания системы устойчивого школьного питания».

Еще около 2,8 миллионов долларов будет направлено Программе развития ООН на проект по содействию инклюзивному экономическому развитию в приграничных районах — Гегаркуникской и Вайоцдзорской областях.

Инициатива российских властей свидетельствует о готовности Москвы оказывать содействие Еревану в решении социально-экономических проблем и гуманитарных вопросов, отмечает агентство.

Minval.az