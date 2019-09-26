Глава МИД России Сергей Лавров считает «неприятным эпизодом» отказ Беларуси размещать на своей территории российскую военную базу.

Об этом он рассказал газете «Коммерсантъ».

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание», — сказал дипломат. Он напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, что белорусские вооруженные силы защищают общие интересы и общую территорию союзных стран.

Лавров утверждает, что Москва тоже не на 100 процентов разделяет позиции внешней политики Минска, однако «это ничего не значит».

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