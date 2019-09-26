Жителю Чечни пришлось публично извиняться перед главой республики Рамзаном Кадыровым и всем чеченским народом. Поводом для этого стало то, что мужчина «позволил» себе появиться на свадьбе собственной дочери, передают российские СМИ.

По местным обычаям отец не должен присутствовать на торжественном мероприятии.

Кадыров 24 сентября опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео, снятое на совещании с работниками министерств и ведомств республики. Во время этого совещания глава Чечни демонстрировал подчиненным с мобильного телефона видео с девушкой в свадебном платье и мужчиной, который стоит с ней рядом. По возрасту он годится в отцы девушки. Кадыров раскритиковал мужчину за нарушение чеченского обычая, который предписывает отцу не показываться на людях и не находиться с дочерью в день ее свадьбы. Он подчеркнул, что никому не позволит пренебрегать чеченским традициями. Вскоре в социальных сетях появилось видео с извинениями мужчины.

Minval.az