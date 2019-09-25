Телеведущая Елена Малышева рассказала, с чем связано долголетие россиян. Об этом сообщает телеканал 360.

По ее словам, жители России живут долго из-за хорошего здравоохранения.

Она добавила, что в государстве хорошо диагностируют и лечат сердечные заболевания.

«Появились так называемые сосудистые центры, где лечат инфаркты, а теперь и инсульты. Сеть покрыла всю страну», — сказала Малышева.

Также телеведущая отметила, что благодаря этому люди в пять раз реже стали умирать в России от инфарктов, а от инсультов – в три раза. Она считает, что это прямой медицинский успех.

Minval.az