Телеведущая Елена Малышева рассказала, с чем связано долголетие россиян. Об этом сообщает телеканал 360.
По ее словам, жители России живут долго из-за хорошего здравоохранения.
Она добавила, что в государстве хорошо диагностируют и лечат сердечные заболевания.
«Появились так называемые сосудистые центры, где лечат инфаркты, а теперь и инсульты. Сеть покрыла всю страну», — сказала Малышева.
Также телеведущая отметила, что благодаря этому люди в пять раз реже стали умирать в России от инфарктов, а от инсультов – в три раза. Она считает, что это прямой медицинский успех.