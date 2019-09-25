В британской столице продолжается суд над внуком первого президента Казахстана — Айсултаном Назарбаевым, который регулярно попадает в поле зрения полиции из-за проблем с наркотиками.

3 июня Назарбаев-младший устроил дебош в одном из лондонских отелей и грозился прыгнуть с балкона, а через два дня напал на полицейского и укусил его за руку.

Отмечается, что констебль Росса Самбрук был вынужден применить электрошокер, чтобы отбиться от Назарбаева. Полиция прибыла в одну из квартир в центре города по сигналу очевидцев, которые заметили Назарбаева на балконе и приняли за вора. Однако он в очередной раз пытался свести счеты с жизнью и вел себя крайне буйно.

Приговор дебоширу вынесут 18 октября, но его защита настаивает на том, причиной его действий стала тяжелая наркозависимость. Внука экс-президента собираются принудительно лечить, передает агентство «Росбалт».

Британские власти ранее изъяли у Назарбаева паспорт, а правительство Казахстана отказалось предоставлять ему новый документ.

Minval.az