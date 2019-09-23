Члены постоянной комиссии НС РА по вопросам региональной и евразийской интеграции на совместном заседании Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками высказали озабоченность в связи с продажей Азербайджану страной-членом ОДКБ истребительного, наступательного оружия.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель комиссии Микаел Мелкумян, передает онлайн-издание «Лрагир».

“Мы четко подняли вопрос о широкомасштабной поставке истребительного оружия стратегического, наступательного назначения, другой стране, не являющейся членом ОДКБ. Не было никакой негативной реакции на то, что на предстоящем заседании ОДКБ, которое состоится в Ереване, должен быть разработан формат для реализации определенных ограничений”, – сказал Мелкумян.

Он подчеркнул, что никто не утверждает, что не должны продаваться все виды оружия, Россия, естественно, соблюдает свои национальные государственные интересы. Мелкумян выразил надежду, что на будущем заседании ОДКБ этот вопрос будет обсужден.

Minval.az