Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян ответил на критику премьер-министра Никола Пашиняна в его адрес. В интервью газете «Грапарак» экс-глава спецслужбы обвинил премьера в дилетантизме и нарушении договоренностей.

«После моей отставки он продолжает посылать людей ко мне с просьбой помолчать некоторое время, пока ситуация не успокоится. Тем не менее, он в очередной раз нарушает договоренности и выступает с непонятными и популистскими заявлениями», — цитирует Ванецяна местный Sputnik.

Ранее на пресс-конференции в Лос-Анджелесе Пашинян раскритиковал заявление Ванецяна по поводу отставки, где он говорил о «стихийности решений, огульности действий, отсутствии различий между первоочередным и второстепенным». Пашинян квалифицировал слова Ванецяна как нарушение кодекса чести офицера и сравнил его поведение с действиями путчистов на закате СССР в августе 1991 года.

Между тем, экс-директор СНБ считает, что Пашинян в своем стремлении произвести краткосрочный эффект на общественные настроения не думает о возможных последствиях.

«Представляете, что будет, если вдруг я заговорю, не думая о последствиях? Ладно, сколько можно вводить общество в заблуждение, обвиняя в предательстве всех тех, кто не с тобой?!», – отметил Ванецян.

«Кстати, напомню, что в мирное время, согласно Конституции Армении, премьер-министр не является Верховным главнокомандующим. Мне жаль, что он зашел так далеко. Уверен, любой, кто внимательно читал мое заявление об отставке, понял, что я имел в виду. Время покажет, кто или что окажется в мусорной урне», — подчеркнул Ванецян.

Напомним, 16 сентября глава правительства Армении сообщил об отставке директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. Вслед за этой новостью Ванецян выступил с заявлением, подчеркнув, что «стихийность решений, огульность действий, отсутствие различий между первоочередным и второстепенным – не тот путь, который ведет к осуществлению целей». «Пусть моя отставка будет отрезвляющим шагом «остановитесь», во всех остальных вариантах победит долг перед Родиной», заявил он.

Minval.az