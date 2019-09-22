Европейские страны выделяют недостаточно денег Украине в сравнении с США, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп, передает РБК со ссылкой на Fox News.

«Я поддерживал Украину с самого начала, но очень расстроен, что другие страны этого не делают», — отметил президент США, добавив, что на Украине много проблем.

По словам Трампа, Германия, Франция и «весь Европейский союз» должны выделять больше денег на поддержку страны.

«По меньшей мере они тратят слишком мало по сравнению с США, чему я не рад», — добавил американский лидер.

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