Несколько тысяч человек собрались на протестную акцию в центре Тбилиси, спустя ровно три месяца после разгона митинга 20-21 июня, сообщает издание «Новости-Грузия».

Митинг «Вместе против одного» должен стать заключительной акцией гражданского движения «Стыдно», активисты которого на протяжении двух с половиной месяцев требовали отставки Георгия Гахария с должности министра внутренних дел. В сентябре Гахария занял пост премьер-министра Грузии несмотря на то, что прокуратура до сих продолжает расследование дела о превышении силы полицией во время «гавриловской ночи».

Участники сегодняшнего митинга заявили, что продолжат борьбу под слоганом «Меняй».

Главной их целью станет подготовка к парламентским выборам 2020 года, чтобы голосование прошло в мирной и свободной среде, а партия «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили была отстранена от власти.

Для достижения этой цели движение «Стыдно» создаст мобильные группы активистов в разных регионах страны, которые «не дадут покоя властям», а также юридические группы, которые будут помогать задержанным по делу об участии в беспорядках на акции 20-21 июня. Кроме того, планируется запустить новые медиаплатформы для борьбы с «пропагандистскими СМИ Иванишвили».

«Мы победим Иванишвили на международной арене, мы победим Иванишвили в Грузии! Мы победим Россию в Грузии! Мы никогда не сдадим нашу страну ни им, ни кому-либо другому, и мы никогда не сдадимся», — заявил один из организаторов протестных акций Шота Дигмелашвили.

После того, как активисты огласили свой план действий на будущий год, на митинге прозвучал государственный гимн Грузии.

Minval.az