Производство 12 образцов перспективного российского вооружения прекращено после их неудачных испытаний в ходе операции в Сирии, ещё 300 образцов вооружения были модернизированы, сообщает РИА Новости со ссылкой интервью министра обороны РФ Сергей Шойгу газете «Московский комсомолец».

В августе со ссылкой на Минобороны сообщалось, что в ходе операции в Сирии апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность.

По его словам, США имеют 170 военных баз по всему миру, но, несмотря на это, Россия может эффективно противостоять Америке.

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