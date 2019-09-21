Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ко встрече с действующим главой государства Владимиром Зеленским.

«У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — сказал Порошенко в субботу в эфире «Пятого канала». Чему будет посвящена эта встреча, он не сообщил.

Порошенко также подтвердил, что встречался с олигархом Игорем Коломойским. «С Коломойским я встречался за последние два с половиной или три года один раз. Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем», — добавил бывший президент.

Minval.az