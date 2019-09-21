Руководитель армянского МИД Зограб Мнацаканян заявил, что считает пока поспешными разговоры о возможной встрече глав Армении и Азербайджана по карабахской проблеме, передает РИА Новости.

Ранее в армянском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 23 сентября в Нью-Йорке Мнацаканян проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«По поводу встречи глав государства… Пока спешить не стоит. Мы сейчас сконцентрированы на этой встрече (глав МИД в Нью-Йорке – ред.) и после этого посмотрим, какой шаг будет следующим. Очень важно пройти этот этап, затем что-то запланировать. Говорить, что мы видим следующий шаг – встречу глав государств, было бы поспешно», — сказал журналистам Мнацаканян.

Minval.az