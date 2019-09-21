В Мюнхене в 186-й раз с криком «O’zapf is» («Откупорено!») открылся традиционный фестиваль пива Октоберфест (Oktoberfest).

В этом году он проходит с 21 сентября по 6 октября. Праздник ежегодно собирается миллионы любителей пива, в основном — жителей Германии, однако, по данным организаторов, около 15% гостей — это иностранцы, передает РИА Новости.

Если для туристов Октоберфест — это веселые народные гуляния и распитие большого количества алкоголя, то для пивоварен, отелей и магазинов Мюнхена это — время «большого бизнеса». Более 1,2 миллиарда евро заработали эти предприятия баварской столицы за время пивного фестиваля в 2018 году, сообщил в сентябре местный департамент экономики. Только в шатрах и палатках на Терезином лугу, где проходит само празднование, туристы оставили за 16 дней 442 миллиона евро, только за ночлеги в отелях — 505 миллионов евро. В Мюнхене расположены около 450 гостиниц и хостелов различных категорий, практически на все время Октоберфеста они полностью выкуплены.

Пивной фестиваль приносит городу дополнительно около 13 тысяч рабочих мест. Литровая кружка пива Mass стоит в этом году 11,8 евро, в прошлом году на Октоберфесте было продано 7,9 миллиона литров пенного напитка, а также неисчислимое количество соленых бубликов «брецель», белых баварских колбас «вюрштл» и запеченных свиных ног «хаксн». Постройка и демонтаж одного гигантского пивного шатра обходится организаторам в сумму до двух миллионов евро, приглашенный на время фестиваля оркестр — 200 тысяч евро, обслуга в шатре — более 400 тысяч евро. Однако ни одна из шести мюнхенских пивоварен, которые имеют право участвовать в Октоберфест, в том числе Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner и Spaten, не заявляли пока, что считают эти траты чрезмерными.

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