В пятницу в столице Армении во дворе организации «Фонд открытое общество – Армения» активисты антисоросовской инициативы «Вето» установили памятник американскому миллиардеру Джорджу Соросу, который изображен с мешком долларов в руках, передает Eurasia Daily.

«Из этого мешка Сорос раздает гранты армянским активистам. Это люди, которые финансируются со стороны американского миллиардера для того, чтобы разрушить наше государство и государственность. В какой-то степени им это удалось», – сказал на церемонии открытия памятника лидер движения «Вето» Нарек Малян.

Недавно в Армении возникло пророссийское гражданское движение «Вето», которое добивается запрещения деятельности «Фонда Сороса» в республике.

Minval.az