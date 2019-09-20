Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ), который состоится 11 октября в столице Туркменистана Ашхабаде.

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

Приглашение также получил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Совет министров стран СНГ состоится 10 октября.

К приглашениям были добавлены повестка дня и проекты документов, которые планируется рассмотреть на этих заседаниях.

«До настоящего времени ответ от украинской стороны Исполнительному комитету СНГ не поступил», — сообщили в организации.

Напомним, в мае 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. В январе 2018 года Украина

Украина разорвала ряд соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках СНГ

вышла из трех соглашений в рамках СНГ, среди которых Соглашение относительно межгосударственного обмена экономической информацией, Соглашение по обмену информацией в области внешнеэкономической деятельности и Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, а в феврале оставила координационные органы СНГ.

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