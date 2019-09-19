Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко жёстко прокомментировал ситуацию в школе № 15 города Гомеля. Там уволили учительницу, после того как та угрожала избить партой ученика, который долгое время доводил её. При этом она использовала нецензурные слова. Лукашенко встал на сторону педагога, сообщается на сайте президента.

— Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то, — заявил президент губернатору Гомельской области Геннадию Соловею.

Президент Беларуси добавил, что нужно наводить порядок в школах, а не рапортовать, что всё хорошо. Потому что бардак начинается с распоясавшихся четвероклассников.

Minval.az