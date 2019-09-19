Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия является крупнейшим вызовом США в области безопасности в ближайшей перспективе.

«Россия остаётся крупнейшим для нас вызовом в области безопасности в ближней перспективе», — приводит РИА Новости его слова.

При этом, по мнению Эспера, Китай может стать ещё большим вызовом для США в долгосрочной перспективе.

Глава Пентагона выразил мнение, что военные методы России являются постоянной угрозой для европейских партнёров США, особенно для бывших республик СССР.

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