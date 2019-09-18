Новым министром иностранных дел Казахстана назначен Мухтар Тлеуберди, занимавший до этого пост первого замглавы внешнеполитического ведомства.

Соответствующий указ, подписанный в среду президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, размещен на сайте главы государства.

«Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы Министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

Другим указом Токаев назначил занимавшего до этого пост главы МИД Бейбута Атамкулова министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Атамкулов занимал пост министра иностранных дел Казахстана с 26 декабря 2018 года.

Minval.az