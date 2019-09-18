Шоураннеры фэнтезийной саги «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс подписали открытое письмо, в котором осудили насилие сотрудников полиции в адрес мирных протестующих в России. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Обращение также подписали такие деятели культуры, как актер и комик Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года Герта Мюллер, историк и писатель Тимоти Гартон-Эш. В письме осуждаются «частое несоблюдение закона, задержания политической оппозиции, насилие сотрудников полиции в отношении мирных граждан, незаконное задержание детей и угрозы их родителям».

Накануне российские актеры, режиссеры и худруки театров массово выступили в поддержку 23-летнего артиста Павла Устинова, которого суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима из-за вывихнутого при его задержании плеча омоновца. Актер оказался на несогласованном митинге в Москве 3 августа. Ранее реальные сроки получили пятеро участников несанкционированных акций, прошедших в столице. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «не может ни реагировать, ни влиять на решение суда» в связи с этими резонансными уголовными делами.

В Москве с конца июля проходили массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоялись 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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