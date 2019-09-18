Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил Турцию стать участником проекта по эксплуатации космодрома Байконур вместе с Россией и Казахстаном.

«Роскосмос» готов предоставить свои ракеты, чтобы Турция могла выводить свои космические аппараты. Причем это необязательно и даже не нужно делать с турецкой территории. Вместо этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной инфраструктурой Байконура», — рассказал он в интервью Анатолийскому агентству.

Участниками такого проекта, по мысли Рогозина, были бы Турция как страна-организатор пусков, Россия, которая «оказывает содействие в передаче технологий», и Казахстан, который «предоставляет свой уникальный космический порт».

«Я думаю, это хорошая перспектива», — сказал он.

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