Более половины россиян (72 процента) заявили о необходимости ограничивать приток трудовых мигрантов в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованные на сайте организации в среду, 18 сентября.

Так, по данным социологов, жители страны не приветствуют приток иностранной рабочей силы. Поддержали миграционную политику правительства только девять процентов респондентов, равнодушны к ней оказались 15 процентов опрошенных.

Кроме того, отмечается, что доля россиян, не приветствующих приток рабочей силы из-за рубежа, растет: в 2017 году такого мнения придерживались 58 процентов опрошенных, в 2018-м — уже 67 процентов. В то же время равнодушных к миграционной политике в стране россиян стало меньше в два раза по сравнению с 2017 годом (тогда доля респондентов, ответивших таким образом, составляла 30 процентов).

Социологи отмечают, что ксенофобские настроения в стране растут из-за внешних причин. «Учитывая, что исследование проводилось после конфликта цыган с местным населением в селе Чемодановка и в период местных избирательных кампаний, на которых затрагивалась тема «мигрантской преступности и гетто», можно предположить, что рост внимания к теме мигрантов был обусловлен внешними причинами», — говорится в сообщении на сайте организации.

Опрос был проведен с 22 по 28 августа 2019 года среди 1608 респондентов старше 18 лет.

Minval.az