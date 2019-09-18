

Instagram-блогерша из Флориды Микайла Саравия разбогатела благодаря очень длинному языку. Девушка снимает фото и видео своего «уникального достоинства» и публикует на своей странице в Instagram.

Как язык помогает ей зарабатывать Саравия рассказала в интервью изданию Ladbible.

Средняя длина человеческого языка 9 сантиметрам, а у блогерши он достигает 16,5 сантиметров. Саравия часто публикует видео, как она что-то облизывает.

На страницу девушки в Instagram подписаны 2 миллиона человек, а за один пост в соцсети блогерша получает от 900 до трех тысяч долларов.

Minval.az