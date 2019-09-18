Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

По его словам, Россия может гордиться своей технологической базой.

В то же время он отметил, что российская сторона всегда действовала в соответствии с законом.

«У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется. Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств», — добавил он.

Он также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который призвал не допустить новую гонку вооружений.

Minval.az