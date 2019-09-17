В Армении обсуждают очередную громкую внутриполитическую сенсацию. В отставку ушел директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. Никол Пашинян не торопится ни раскрывать подробностей, ни даже давать оценку деятельности главы спецслужб, ограничившись заявлением: «Работа главы СНБ — это не та, которую можно обсуждать публично». Затем добавил: «Мы обсудили несколько сценариев дальнейшей деятельности Ванецяна. На данный момент Ванецян будет сконцентрирован на вопросах вывода армянской сборной по футболу на финал первенства Европы». И это было объяснение из числа тех, когда «народному премьеру» действительно лучше было бы промолчать. Потому как отставка главы спецслужб ради футбола — это слишком неправдоподобно даже по «армянским революционным меркам».

Да тут еще масла в огонь подлил и сам Ванецян. Заявив, что «подобное решение (об отставке — Minval.az) в создавшейся ситуации и контексте предстоящих событий считаю самым предпочтительным и наиболее обоснованным вариантом», теперь уже бывший глава спецслужб обрушился на Пашиняна с жесткой критикой: «Государственное строительство имеет свою логику. Стихийность решений, огульность действий, отсутствие различий между первоочередным и второстепенным — не тот путь, который ведет к осуществлению целей. Это не имеет ничего общего с честью офицера, его погоны и такой ход событий несовместимы. Моя отставка пусть будет отрезвляющим шагом: «Остановись». Во всех остальных вариантах победит долг перед родиной».

Подробностей Ванецян не привел, но и без того ссылки на несовместимость чести офицера со «стихийностью решений, огульностью действий» и прочими прелестями «революционного стиля» Пашиняна производят впечатление. Не говоря о том, что о «стиле руководства» Пашиняна со всеми его «в асфальт закатаем» наслышаны далеко за пределами Армении. На этом фоне «бегства крыс с корабля» следовало ожидать. И то, что первым «прыгнул за борт» именно глава спецслужб, чуть больше остальных знающий о положении в стране и реальном авторитете «революционных властей», вряд ли удивительно. Более того, ереванские источники уже обещают, что в скором времени свои посты могут покинуть министр обороны Армении Давид Тоноян и начальник полиции республики Валерий Осипян. Словом, «разброд и шатания».

Впрочем, «разброд и шатания» в команде Пашиняна, да и сама по себе «устойчивость» этой команды — без сомнения, внутреннее дело Армении. Только вот категорическое несогласие Артура Ванецяна с пашиняновскими методами руководства — это, прямо сказать, далеко не единственная и не самая убедительная версия. Как минимум не исключено, что Ванецяна «ушли в отставку» под давлением Москвы. Напомним: год назад Армения смаковала утечку о телефонного разговора Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. Собеседники обсуждали арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. А отставка Ванецяна последовала как раз на фоне слухов, что Москва «настоятельно порекомендовала» Армении освободить из-под стражи Роберта Кочаряна уже к началу саммита ЕАЭС. Что уже хороший повод вспомнить спешную отставку со своего поста советника Пашиняна по внешней политике Арсена Харатяна. Его считали одним из наиболее убежденных «западников» в команде Пашиняна вообще и инициатором немедленного ареста Юрия Хачатурова в частности.

Но точно так же имеет право на существование еще одна версия. Отставка главы СНБ Армении последовала как раз в то время, когда официальные представители армянских властей вновь принялись грозить Азербайджану «устроить хаос в тылу» и нанести удары по железным дорогам, трубопроводам и т.д. Словом, вернуться к методам террористической войны начала девяностых. Сотрудничество спецслужб Армении и Ирана, которое теперь подтверждено официально, тоже дает изрядную пищу для размышлений, как и возможная реакция США на это сотрудничество. И тут уже не получится исключать, что Артур Ванецян, прекрасно понимая, какие опасные игры затевает «революционная власть» Армении, просто решил спасти себя. Пока дело не дошло до «черных списков», персональных санкций и опасности ареста где-нибудь в третьей стране. И это уж точно не внутреннее дело Армении, а сигнал террористической тревоги для всех ее соседей.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az