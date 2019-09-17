Суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян принял решение оставить экс-президента Кочаряна под стражей.

«Суд принял решение отклонить ходатайство о немедленном освобождении из-под стражи. Решение может быть опротестовано в Апелляционном суде», — сказала Данибекян, передает агентство «Спутник».

12 сентября адвокаты представили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего главы государства. После чего суд удалился на совещания.

У здания суда проходит акция сторонников и противников Кочаряна. Решение суда вызвало ликование противников, они зажгли фаеры.

Minval.az