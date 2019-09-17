Бабушка юриста штаба Алексея Навального в Воронеже Валентина Тараканова умерла в возрасте 79 лет. Причиной ее смерти стал инфаркт, сообщил в твиттере основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

У бабушки нашего юриста в Воронеже — Таракановой Валентины Николаевны — недавно был обыск по «делу ФБК». Перевернули всю квартиру. После обыска она слегла и вот только что умерла от обширного инфаркта.

Власть в нашей стране захватили негодяи и подонки. Эта смерть на их совести. — Alexey Navalny (@navalny) 16 сентября 2019 г.



Навальный рассказал, что несколько дней назад у Таракановой прошел обыск в рамках расследования дела об отмывании денег в ФБК.

После обыска женщина попала в больницу, сообщил «7×7» юрист штаба Навального в Воронеже Данил Новиков. Последний день она провела в реанимации.

Minval.az